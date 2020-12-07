У Чернівцях безстроковий страйк оголосив обласний діагностичний центр
Колектив обласного комунального підприємства "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" оголосив про безстроковий страйк працівників, протестуючи проти призначення в.о. гендиректора.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку закладу.
У заяві повідомляється, що причина цього страйку – призначення нового в.о. гендиректора діагностичного центру. Попередній керівник діагностичного центру Анатолій Вдовічен помер від ускладнень коронавірусного захворювання у листопаді цього року.
Медична рада ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ...Posted by ОКНП "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" on Monday, December 7, 2020
Напередодні голова Чернівецької облради призначив виконувачкою обов’язків директора діагностичного центру Наталію Свестун. У серпні 2020 року на сесії облради депутати не ухвалили рішення про затвердження її на посаді керівника діагностичного центру.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирі розповіли подробиці перевірки лікарні, яку розкритикував Степанов.