У Чернівцях безстроковий страйк оголосив обласний діагностичний центр

Колектив комунального підприємства незадоволений призначенням тимчасового керівника

Колектив комунального підприємства незадоволений призначенням тимчасового керівника

Фото з відкритих джерел

Колектив обласного комунального підприємства "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" оголосив про безстроковий страйк працівників, протестуючи проти призначення в.о. гендиректора.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку закладу.

У заяві повідомляється, що причина цього страйку – призначення нового в.о. гендиректора діагностичного центру. Попередній керівник діагностичного центру Анатолій Вдовічен помер від ускладнень коронавірусного захворювання у листопаді цього року.

Напередодні голова Чернівецької облради призначив виконувачкою обов’язків директора діагностичного центру Наталію Свестун. У серпні 2020 року на сесії облради депутати не ухвалили рішення про затвердження її на посаді керівника діагностичного центру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирі розповіли подробиці перевірки лікарні, яку розкритикував Степанов.