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04 декабря 2020, 13:49 183

В Раде сказали, уйдет ли с должности глава Черниговской ОГА из-за беременности

04 декабря 2020, 13:49 183
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Украинское законодательство защищает право беременных женщин и матерей новорожденных детей на труд
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Председатель Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко не намерена уходить со своей должности из-за беременности.

Об этом в своем Facebook сообщила вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк, пишет RegioNews.

"Ко мне обратилась председатель Черниговской ОГА Анна Коваленко. Мы откровенно пообщались с ней о несправедливой ситуации, когда в публичном пространстве, в сообщениях в СМИ, обсуждается ее возможное увольнение с должности из-за беременности", — написала она.

Кондратюк подчеркнула, что украинское законодательство защищает право беременных женщин и матерей новорожденных детей на труд.

"Поэтому хочу выразить слова поддержки и солидарности председателю Черниговской ОГА Анне Коваленко... Это обычная практика для большинства цивилизованных стран Европы и мира, когда политику, депутаты, чиновники занимаются уходом за маленькими детьми и одновременно продолжают эффективно выполнять свой долг перед обществом. В то же время считаю некорректными спекуляции в отдельных СМИ вокруг возможного увольнения Анны Коваленко", — отметила она.

По словам Кондратюк, увольнение женщины в декретный отпуск является стереотипом. Она напомнила, что в декретный отпуск могут уходить не только женщины, но и мужчины, бабушки и дедушки.

Стоит отметить, что мужем Анны Коваленко главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Ко мне обратилась председатель Черниговской ОГА Anna Kovalenko Анна Коваленко. Мы откровенно пообщались с ней о...

Posted by Елена Кондратюк on Thursday, December 3, 2020

Напомним, 15 октября Зеленский назначил Анну Коваленко председателем Черниговской ОГА.

Украина Черниговская область ОГА беременность глава
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