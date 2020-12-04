Харьковщина получила нового начальника полиции: кто им стал

Его кандидатура была согласована по предложению руководства НПУ

Его кандидатура была согласована по предложению руководства НПУ

Фото: Нацполіція

Об этом говорится в сообщении на сайте областной полиции, пишет RegioNews.

Отмечается, что сегодня в Харькове руководство Министерства внутренних дел и Национальной полиции представило Рубеля личному составу полиции Харьковской области. Рубель до этого работал заместителем начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Также сообщается, что его кандидатура была согласована по предложению руководства НПУ.

На представлении глава Национальной полиции Игорь Клименко обозначил приоритетные задачи для харьковской полиции, среди которых борьба с наркопреступлениями и организованной преступностью.

Известно, что Андрей Рубель начал службу в органах внутренних дел с оперуполномоченного отдела уголовного розыска Соломенского районного управления Киева. В период с 2005 по 2020 годы работал на различных должностях в полиции Киева и Киевской области, в ГУБОП МВД Украины, Департаменте уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Национальной полиции Украины, руководил работой полиции Закарпатской области.

Напомним, ранее глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что полиция Киева неукомплектованная в среднем на 10-12%.