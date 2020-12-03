Доступ Украины к вакцине от COVID-19 могут ускорить - Радуцкий

Нардепам рекомендуют принять еще один законопроект

Нардепам рекомендуют принять еще один законопроект

Фото: из открытых источников

В парламентском комитете по вопросам здоровья нации рекомендуют нардепам принять законопроект №4314, с помощью которого ускорится доступ к вакцине от COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

По его словам, законопроект дает возможность сократить срок утверждения клинических испытаний и регистрации вакцин и лекарств против COVID-19. Кроме того, принятие законопроекта уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

Благодаря законопроекту это станет возможным. Ведь привлечение Украины к клиническим испытаниям вакцин позволило бы уже сейчас провести вакцинацию части населения. Так же и сокращение сроков государственной регистрации вакцин ускорит их полномасштабное применени", - заявил он.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев готовы вакцинироваться от COVID-19 за деньги.