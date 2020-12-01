12:08  01 декабря
Руководитель больницы, где умерли пациенты на ИВЛ, ушел на больничный
11:49  01 декабря
В ЦИК сообщили, когда состоятся повторные выборы мэра Конотопа
18:31  01 декабря
Боевики провоцировали наших бойцов обстрелом
UA | RU
UA | RU
01 декабря 2020, 16:43 84

Кандидат в мэры Бердянска Александр Свидло проиграл и выборы, и суд

01 декабря 2020, 16:43 84
Читайте також українською мовою
Требовал признать выборы городского головы недействительными
Требовал признать выборы городского головы недействительными
Фото Wikimapia.org
Читайте також
українською мовою

Запорожский окружной административный суд не удовлетворил иск кандидата на должность городского головы Бердянска Александра Свидло о признании результатов выборов 25 октября и 22 ноября недействительными.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Во второй тур выборов городского головы в Бердянске вышли кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Свидло и кандидат от партии "За майбутне" Валерий Баранов. Баранов победил, а Свидло обратился в суд.

Его требования: признать противоправным и отменить протокол Бердянской ТИК "О результатах голосования по выборам Бердянского городского головы в едином одномандатном избирательном округе"; признать противоправным и отменить постановление Бердянской ТИК №139 "О признании избранным Бердянским городским головой Бердянского района Запорожской области"; признать выборы Бердянского городского головы несостоявшимися; обязать Бердянскую ТИК повторно провести местные выборы.

Суд рассмотрел дело и вынес решение в пользу Бердянской ТИК.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК досрочно прекратила полномочия Овручской городской ТИК на Житомирщине.

выборы Бердянск мэр суд протокол
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Первая сессия нового Черниговского облсовета назначена на 3 декабря
01 декабря 2020, 15:43
ЦИК назвала победителя выборов мэра Черновцов
01 декабря 2020, 15:29
Мэр Запорожья Буряк принял присягу и провел первую сессию горсовета
01 декабря 2020, 12:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
Все видео »
Николаев после выборов: как и с кем Сенкевичу снова придется договариваться уже в новом горсовете
"Большое строительство" на Волыни: как Коломойский с Палицей и Ермак с Тимошенко поделят программу Зеленского
Все публикации »
Виктор Таран
Егор Соболев
Кирилл Сазонов
Все блоги »