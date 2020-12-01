Кандидат в мэры Бердянска Александр Свидло проиграл и выборы, и суд

Требовал признать выборы городского головы недействительными

Требовал признать выборы городского головы недействительными

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Запорожский окружной административный суд не удовлетворил иск кандидата на должность городского головы Бердянска Александра Свидло о признании результатов выборов 25 октября и 22 ноября недействительными.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

Во второй тур выборов городского головы в Бердянске вышли кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Свидло и кандидат от партии "За майбутне" Валерий Баранов. Баранов победил, а Свидло обратился в суд.

Его требования: признать противоправным и отменить протокол Бердянской ТИК "О результатах голосования по выборам Бердянского городского головы в едином одномандатном избирательном округе"; признать противоправным и отменить постановление Бердянской ТИК №139 "О признании избранным Бердянским городским головой Бердянского района Запорожской области"; признать выборы Бердянского городского головы несостоявшимися; обязать Бердянскую ТИК повторно провести местные выборы.

Суд рассмотрел дело и вынес решение в пользу Бердянской ТИК.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК досрочно прекратила полномочия Овручской городской ТИК на Житомирщине.