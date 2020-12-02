ЦИК во второй раз прекратила полномочия Каролино-Бугазского теризбиркома

Констатировали уклонения ТИК от принятия решения

Констатировали уклонения ТИК от принятия решения

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ЦИК признала незаконным и отменила одно из постановлений Каролино-Бугазской сельской ТИК и, установив факт одноразового грубого нарушения этой избирательной комиссией требований Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины, досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт Центризбиркома.

В Центральной избирательной комиссии на Каролино-Бугазскую ТИК пожаловались кандидаты в депутаты сельского совета, что ТИК не выполняет постановление ЦИК и решение Верховного суда. Вместо признания выборов не состоявшимися и назначения повторных выборов (согласно постановлению ЦИК и решения Верховного суда), сельская ТИК приняла постановление, в котором относительно требований ЦИК и суда "установлено отсутствие правовых оснований". Ранее ЦИК уже прекращала полномочия этого ТВК - 3 ноября 2020 года.

Жалобу ЦИК оставила без рассмотрения, в то же время вопросы деятельности Каролино-Бугазької ТИК рассмотрела по собственной инициативе.

ЦИК установила, что постановление упомянутой ТИК от 18 ноября 2020 года № 272 фактически свидетельствует об уклонении ТИК от принятия решения о признании указанных выборов такими, что не состоялись, и о назначении повторных. Кроме того, данное постановление противоречит выводам, изложенным в судебных решениях, и указанном постановлении ЦИК, не обеспечивает восстановление нарушенных прав субъектов избирательного процесса.

Следовательно, ЦИК признала незаконным и отменила указанное постановление Каролино-Бугазской сельской ТИК от 18 ноября 2020 года № 272. Кроме того, установив факт одноразового грубого нарушения этой избирательной комиссией требований Конституции Украины, Избирательного кодекса Украины и законов Украины, досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

Новый состав Каролино-Бугазской ТИК должен быть сформирован не позднее 20 часов 4 декабря 2020 года. А не позднее, чем на пятый день после формирования нового состава принять решение о признании выборов депутатов Каролино-Бугазского сельского совета в многомандатных избирательных округах № 1 – 5, 7 и выборов Каролино-Бугазского сельского головы такими, что не состоялись, и о назначении повторных указанных выборов и об объявлении начала избирательного процесса.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК досрочно прекратила полномочия Овручской городской ТИК на Житомирщине.