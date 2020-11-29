В зоне ООС украинские военные сбили вражеский беспилотник

Обстрелов позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано

Обстрелов позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано

Фото: Facebook

29 ноября в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Недалеко от населенного пункта Луганское был замечен вражеский БПЛА, который пересек линию разграничения. Украинскими защитниками беспилотник противника был сбит", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на других участках вдоль линии разграничения наблюдается тишина. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Также в течение суток саперы ГСЧС разминировали более 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 137 взрывоопасных предметов.

Напомним, за прошедшие сутки боевики девять раз обстреливали украинские позиции, противник применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.