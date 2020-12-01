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Российские наемники четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе
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01 декабря 2020, 08:13 35

Российские наемники четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе

01 декабря 2020, 08:13 35
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В ход шли гранатометы различных систем
В ход шли гранатометы различных систем
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток пророссийские боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности, достигнутые во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, российско-оккупационные войска применили вблизи населенных пунктов Водяное и Новотошковское. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Гнутового, задействовав на этом участке станковый противотанковый гранатомет.

Боевых потерь и ранений в результате провокационных вражеских выстрелов среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументировано на Приазовье. После обеда вблизи населенного пункта Водяное зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Сосредоточенным огнем из стрелкового оружия украинские воины сбили беспилотный летательный аппарат противника.

С начала текущих суток, 1 декабря, вдоль линии разграничения выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, на всех участках ответственности подразделений Объединенных сил наблюдается тишина.

Напомним, сутками ранее в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы.

ОРДЛО Донбасс ООС обстрел военная техника боевики
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