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В госбюджете на этот год не хватает 3 млрд долларов - министр
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27 ноября 2020, 09:49 5

В госбюджете на этот год не хватает 3 млрд долларов - министр

27 ноября 2020, 09:49 5
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Фото: из открытых источников
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Из-за отсутствия кредитных средств от международных финансовых организаций в государственном бюджете на 2020 год не хватает по меньшей мере 3 млрд долларов.

Как передает RegioNews, такое заявление сделал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Право на власть".

Возвращаемся к заимствованиям и вспоминаем, что у нас бюджет, который принимали в Раде в апреле, когда меня только назначили министром финансов, предусматривал поступления средств от международных финансовых организаций в объеме более 6 млрд долларов. Сейчас реально мы не получили более 3 млрд долларов по разным причинам. В частности, из-за неприятия законов вовремя и из-за решения судей", - сообщил Марченко.

Напомним, ранее Марченко сообщил, что плановое повышение минимальной зарплаты до уровня 6500 грн переносится с июля на декабрь 2021 года.

министр бюджет кредит МВФ ВР суд
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