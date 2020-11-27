В госбюджете на этот год не хватает 3 млрд долларов - министр

Как передает RegioNews, такое заявление сделал министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире программы "Право на власть".

Возвращаемся к заимствованиям и вспоминаем, что у нас бюджет, который принимали в Раде в апреле, когда меня только назначили министром финансов, предусматривал поступления средств от международных финансовых организаций в объеме более 6 млрд долларов. Сейчас реально мы не получили более 3 млрд долларов по разным причинам. В частности, из-за неприятия законов вовремя и из-за решения судей", - сообщил Марченко.