13:46  27 ноября
29 ноября второй тур местных выборов состоится лишь в Черновцах
13:36  27 ноября
Кличко обещает не останавливать транспорт при введении локдауна
13:29  27 ноября
В СНБО анонсировали новое решение по ситуации на Донбассе
UA | RU
UA | RU
27 ноября 2020, 15:54 2

Нардепы хотят оставить уголовную ответственность за ложь в декларациях

27 ноября 2020, 15:54 2
Читайте також українською мовою
Там также считают, что уголовная ответственность должна быть за неподачу декларации
Там также считают, что уголовная ответственность должна быть за неподачу декларации
Facebook
Читайте також
українською мовою

Рабочая группа по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предупреждения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного Суда пришла к выводу, что за ложь в декларации и за ее неподачу должна быть уголовная ответственность.

Об этом на брифинге рассказал председатель рабочей группы, председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Мы пришли к выводу, что за ложь в декларации и за непредставление декларации должна быть уголовная ответственность. Это первая позиция. Второе - все же нужно поднять порог, с которого стартует уголовная ответственность. На сегодня это 250 прожиточных минимумов, это примерно в цифрах - 500 тысяч гривен", - отметил Монастырский.

Он отметил, что ранее ошибка на 500 тысяч грн была уголовной ответственностью до решения Конституционного Суда.

"Мы определяем, что уголовная ответственность стартует с 500 прожиточных минимумов - это более миллиона гривен. До этой суммы остается ответственность, но административная", - сказал нардеп.

Политик отметил, что это - согласованная позиция, которая была одобрена всеми.

"Второе - мы выделили статью неподачу декларации, и определили, что это может быть уголовным проступком, а не преступлением. Это вид уголовного правонарушения, который содержит меньшую общественную опасность", - рассказал председатель рабочей группы.

Ранее стало известно, когда Рада может возобновить ответственность за ложь в декларациях.

суд Украина Конституционный суд КСУ Декларация
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
И пан, и не пропал: как действующий мэр Ужгорода обломал последнюю надежду "Слуги народа" на Закарпатье
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Все блоги »