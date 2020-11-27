Нардепы хотят оставить уголовную ответственность за ложь в декларациях
Рабочая группа по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предупреждения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного Суда пришла к выводу, что за ложь в декларации и за ее неподачу должна быть уголовная ответственность.
Об этом на брифинге рассказал председатель рабочей группы, председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"Мы пришли к выводу, что за ложь в декларации и за непредставление декларации должна быть уголовная ответственность. Это первая позиция. Второе - все же нужно поднять порог, с которого стартует уголовная ответственность. На сегодня это 250 прожиточных минимумов, это примерно в цифрах - 500 тысяч гривен", - отметил Монастырский.
Он отметил, что ранее ошибка на 500 тысяч грн была уголовной ответственностью до решения Конституционного Суда.
"Мы определяем, что уголовная ответственность стартует с 500 прожиточных минимумов - это более миллиона гривен. До этой суммы остается ответственность, но административная", - сказал нардеп.
Политик отметил, что это - согласованная позиция, которая была одобрена всеми.
"Второе - мы выделили статью неподачу декларации, и определили, что это может быть уголовным проступком, а не преступлением. Это вид уголовного правонарушения, который содержит меньшую общественную опасность", - рассказал председатель рабочей группы.
Ранее стало известно, когда Рада может возобновить ответственность за ложь в декларациях.