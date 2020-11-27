Нардепы хотят оставить уголовную ответственность за ложь в декларациях

Там также считают, что уголовная ответственность должна быть за неподачу декларации

Там также считают, что уголовная ответственность должна быть за неподачу декларации

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Рабочая группа по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предупреждения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного Суда пришла к выводу, что за ложь в декларации и за ее неподачу должна быть уголовная ответственность.

Об этом на брифинге рассказал председатель рабочей группы, председатель Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Мы пришли к выводу, что за ложь в декларации и за непредставление декларации должна быть уголовная ответственность. Это первая позиция. Второе - все же нужно поднять порог, с которого стартует уголовная ответственность. На сегодня это 250 прожиточных минимумов, это примерно в цифрах - 500 тысяч гривен", - отметил Монастырский.

Он отметил, что ранее ошибка на 500 тысяч грн была уголовной ответственностью до решения Конституционного Суда.

"Мы определяем, что уголовная ответственность стартует с 500 прожиточных минимумов - это более миллиона гривен. До этой суммы остается ответственность, но административная", - сказал нардеп.

Политик отметил, что это - согласованная позиция, которая была одобрена всеми.

"Второе - мы выделили статью неподачу декларации, и определили, что это может быть уголовным проступком, а не преступлением. Это вид уголовного правонарушения, который содержит меньшую общественную опасность", - рассказал председатель рабочей группы.

Ранее стало известно, когда Рада может возобновить ответственность за ложь в декларациях.