В Раде заявили, что готовы рассмотреть госбюджет-2021 в установленные сроки

Закон уже поступил в парламент

Закон уже поступил в парламент

Фото из открытых источников

Исполняющая обязанности главы Верховной рады Украины Елена Кондратюк заявила, что парламент готов рассмотреть государственный бюджет на 2021 год в установленные сроки. Закон уже поступил в парламент.

Об этом она написала в своем Facebook, сообщает RegioNews.

"Сегодня я расписала этот документ для дальнейшей работы. Верховная Рада готова рассмотреть проект госбюджета-2021 в установленные сроки с учетом предложений и замечаний народных депутатов", - заверила парламентарий.

Она добавила, что Рада работает в обычном режиме, хотя тревожной является ситуация с заболеваемостью среди Аппарата ВР.

"На 27 ноября это 51 работник Аппарата, причем по ключевым вопросам организации работы парламента. 27 народных депутатов тоже находятся на лечении”, - сообщила т.в.а. главы парламента.

Она добавила, что в субботу в ВР состоится совещание при участии руководства парламента, представители Офиса президента, правительства.

На ней обсудят и определят повестку дня, вопросы бюджетного процесса, возвращение ответственности за ложное декларирование, разрешения конституционного кризиса, комплекс мер по поддержке Фопов, малого и среднего бизнеса.

Інформую про поточний стан справ у Верховній Раді України. Парламент працює в звичному режимі, хоча тривожною є ситуація... Posted by Олена Кондратюк on Friday, November 27, 2020

Напомним, что 26 ноября Кабинет министров утвердил доработанный проект государственного бюджета на 2021 год.