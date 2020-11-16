Стало известно, кому передал свои полномочия спикер Разумков
Временно обязанности главы Верховной Рады Украины будет выполнять народный депутат от партии "Батькивщина", заместитель председателя парламента Елена Кондратюк.
Об этом в ходе заседания согласительного совета заявил Дмитрий Разумков, передает RegioNews.
На прошлой неделе мною было издано распоряжение главы ВРУ о временном возложении обязанностей на заместителя главы ВРУ Елену Кондратюк", - сообщил Разумков.
Так, вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк возглавила украинский парламент в связи с болезнью COVID-19 спикера Дмитрия Разумкова и его первого заместителя Руслана Стефанчука.
Во время заседания совета Кондратюк сообщила, что приступила к исполнению обязанностей председателя Верховной Рады и обещает обойтись без политических интриг.
Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.
11 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что заразился коронавирусом, он будет работать дистанционно на самоизоляции.