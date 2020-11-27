Руководителей НААН уличили в растрате и присвоении имущества академии

Правоохранители провели обыски в помещениях НААН в Киеве, Львовской и Николаевской областях

Правоохранители провели обыски в помещениях НААН в Киеве, Львовской и Николаевской областях

Фото: из открытых источников

Правоохранители разоблачили руководство Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений в присвоении имущества и получении неправомерной выгоды.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Должностные лица академии и ее подразделений наладили коррупционные схемы.

Руководители заключали с коммерческими структурами убыточные договоры о совместной деятельности. Так, аграрии документально снижали урожайность, а по факту остаток урожая делили между собой и должностными лицами НААН. К коррупционной схеме входила и сдача в аренду земельных участков по заниженным ценам. А их в ведомстве академии - 480 тысяч гектаров", - сообщили в полиции.

Злоумышленники также неправомерно растрачивали средства, которые были выделены на закупку сельскохозяйственной продукции и гербицидов.

За "крышевание" преступной деятельности руководство НААН получало неправомерное вознаграждение, в том числе элитный внедорожник.

Кроме того, во время обысков полицейские обнаружили и изъяли схрон оружия. В подвальном помещении Национальной академии аграрных наук Украины хранилось четыре гранатомета РПГ, автоматы АКС-У, пистолеты, гранаты - РГД-5 и Ф-1, 2 артиллерийских снаряда калибра 23 мм и патроны различного калибра. Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

Напомним, 26 ноября в "Укрзализныце" обнаружили факты экономических правонарушений, которые нанесли компании свыше 8,5 млн грн убытков.