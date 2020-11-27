В Черкассах разворовали почти 1 миллион гривен на строительстве диспетчерской для "скорой"

Оперативники сообщили руководителю коммерческой структуры о подозрении

Оперативники сообщили руководителю коммерческой структуры о подозрении

Фото: СБУ

В Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила сделку с присвоением средств областного бюджета, выделенных на строительство инфраструктурных объектов медицинской отрасли.

Как передает RegioNews, об этом информирует пресс-центр СБУ.

По данным досудебного следствия, в 2019 году должностные лица одного из департаментов Черкасской облгосадминистрации заключили договор с представителями коммерческой структуры.

Согласно подписанному документу подрядчики должны были построить в областном центре диспетчерскую станцию для машин скорой помощи. На реализацию этого социально важного проекта из областного бюджета было выделено более 45 миллионов гривен.

Экспертизы показали, что коммерсанты во время подготовки актов выполненных работ искусственно завысили реальную стоимость и объемы соответствующих работ. Полученную за противоправную схему "прибыль" было выведено в тень", - сообщили оперативники.

По предварительным оценкам, сделка нанесла ущерб областному бюджету почти в 1 миллион гривен.

В настоящее время следователи Управления СБУ в Черкасской области сообщили руководителю коммерческой структуры о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания судом меры пресечения.

Напомним, правоохранители разоблачили руководство Национальной академии аграрных наук Украины и ее структурных подразделений в присвоении имущества и получении неправомерной выгоды.