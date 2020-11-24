Бывший прокурор предстанет перед судом по делу Майдана

Он согласовал подозрение в массовых беспорядках участникам Евромайдана, впоследствии активистов арестовали

Он согласовал подозрение в массовых беспорядках участникам Евромайдана, впоследствии активистов арестовали

Фото: из открытых источников

В суд направили обвинительный акт в отношении бывшего прокурора Киева, которого обвиняют в согласовании подозрений участникам Революции Достоинства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, передает RegioNews.

Кроме того, ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности, которое было соединено с обвинением в совершении особо тяжкого преступления.

21 января 2014 года прокурор, действуя по предварительному сговору со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана", - говорится в сообщении.

В дальнейшем к протестующим была применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, в Офисе Генпрокурора признали, что разбирательство по "делам Майдана" в судах затягивается.