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25 ноября 2020, 10:29 205

В Одессе подъемный кран протаранил маршрутку: есть пострадавшие

25 ноября 2020, 10:29 205
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У двоих пассажиров травмы головы
У двоих пассажиров травмы головы
Фото: t.me/od_patrolpolice
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В Одессе на улице Среднефонтанской подъемный кран со стрелой протаранил маршрутку. В результате аварии два пассажира получили травмы и доставлены в больницу.

Как передает RegioNews, об этом сообщила патрульная полиция Одесской области.

Водитель грузового автомобиля - крана Kobelco RK250-3, не придерживался безопасной дистанции и скорости, в результате чего совершил наезд на автобус "Богдан", который осуществлял посадку-высадку пассажиров", - говорится в сообщении.

В результате аварии два пассажира получили травмы и доставлены в больницу, еще одна женщина-пассажир от госпитализации отказалась.

На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Ингулецком районе Кривого Рога утром 25 ноября произошла смертельная авария. В автобус промышленного предприятия врезался Volkswagen, а потом легковушка ВАЗ.

Одесса ДТП полиция происшествия патруль
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