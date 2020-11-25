В Одессе подъемный кран протаранил маршрутку: есть пострадавшие

У двоих пассажиров травмы головы

У двоих пассажиров травмы головы

Фото: t.me/od_patrolpolice

В Одессе на улице Среднефонтанской подъемный кран со стрелой протаранил маршрутку. В результате аварии два пассажира получили травмы и доставлены в больницу.

Как передает RegioNews, об этом сообщила патрульная полиция Одесской области.

Водитель грузового автомобиля - крана Kobelco RK250-3, не придерживался безопасной дистанции и скорости, в результате чего совершил наезд на автобус "Богдан", который осуществлял посадку-высадку пассажиров", - говорится в сообщении.

В результате аварии два пассажира получили травмы и доставлены в больницу, еще одна женщина-пассажир от госпитализации отказалась.

На месте происшествия работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Ингулецком районе Кривого Рога утром 25 ноября произошла смертельная авария. В автобус промышленного предприятия врезался Volkswagen, а потом легковушка ВАЗ.