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25 ноября 2020, 10:14 925

На Днепропетровщине автобус столкнулся с двумя легковушками: есть жертвы

25 ноября 2020, 10:14 925
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Один из автомобилей деформировался - людей пришлось доставать спасателям
Один из автомобилей деформировался - людей пришлось доставать спасателям
Фото: из открытых источников
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В Ингулецком районе Кривого Рога утром 25 ноября произошла смертельная авария. В автобус промышленного предприятия врезался Volkswagen, а потом легковушка ВАЗ.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на местное издание 1kr.ua.

В результате аварии пострадали два человека из автомобиля Volkswagen. От силы столкновения этот автомобиль деформировался и людей из машины доставали спасатели.

Один из пострадавших из авто Volkswagen находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в городскую больницу №17. Другой человек от полученных травм скончалась на месте.

Пострадал также и водитель ВАЗ, его срочно госпитализировали.

На момент аварии пассажиров в автобусе не было.

На месте происшествия работали патрульные, следователи, спасатели и медики. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Харькове произошло жуткое ДТП: мужчине на пешеходном переходе оторвало голову.

автобус ДТП полиция спасатели ГСЧС смерти
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