"Шквал эмоций": Украина отреагировала на обвинения РФ в отмене Минских соглашений

Москва не желает облегчить гуманитарную ситуацию на Донбассе

Москва не желает облегчить гуманитарную ситуацию на Донбассе

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Как передает RegioNews, об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"17 ноября МИД РФ обнародовало комментарий своего официального представителя в связи с недавним немецко-французским заявлением по урегулированию конфликта на Донбассе... Оценка внешнеполитическими ведомствами Германии и Франции тех усилий, которые прилагает Украина на пути к последовательному выполнению Минских договоренностей, в частности, решений, достигнутых на уровне глав государств в "Нормандской формате", вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипуляционных обвинений", - сообщили в МИД Украины.

Так, в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что заявления РФ не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать шаги для облегчения гуманитарной ситуации и содействия беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения.

"МИД Украины также категорически отвергает озвученные официальным представителем МИД РФ обвинения относительно попыток украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности". Проект Плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений, который был подготовлен по инициативе главы украинской делегации для участия в ТКГ Леонида Кравчука, содержит практические предложения по полному прекращению конфликта, демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и созданию условий для проведения местных выборов на Донбассе, что полностью соответствует "Комплексу мер по выполнению Минских соглашений" 2015 года", - заявили в МИД.

В то же время, российские оккупационные формирования продолжают блокировать пересечении линии разграничения гражданскими лицами, а также наблюдателями ОБСЕ. При этом, Украина открыла новый КПВВ "Счастье", а также возобновила работу остальных пунктов.

Ранее сообщалось, что гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по вине российской стороны не смогла добиться обсуждения вопроса обмена пленных и поиска без вести пропавших людей.