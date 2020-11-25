Руководителя подразделения "Укрзализныци" поймали на взятке в 100 тыс. грн

Чиновник систематически, десятки раз требовал деньги за подключение фирм к электросетям

Чиновник систематически, десятки раз требовал деньги за подключение фирм к электросетям

Фото СБУ

СБУ задокументировала получение взяток руководителем подразделения "Укрзализныци" за подключение к электросетям общества.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из подразделений "Киевской дистанции электроснабжения АО "Укрзализныця" на систематическом получении взяток. Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал деньги с коммерсантов за беспрепятственное присоединение и подключение их электроустановок к сетям "Укрзализныци".

В рамках начатого уголовного производства, правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом 100 тысяч гривен от одного из предпринимателей. Сейчас проверяется информация относительно получения злоумышленниками взяток от десятков субъектов хозяйствования, подключенных к электросетям через это подразделение Укрзализныци.

Фигурант задержан, решается вопрос об объявлении ему о подозрении и направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники Госслужбы морского и речного транспорта требовали взятки с будущих моряков.