Руководителя подразделения "Укрзализныци" поймали на взятке в 100 тыс. грн
СБУ задокументировала получение взяток руководителем подразделения "Укрзализныци" за подключение к электросетям общества.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из подразделений "Киевской дистанции электроснабжения АО "Укрзализныця" на систематическом получении взяток. Оперативники спецслужбы установили, что чиновник систематически требовал деньги с коммерсантов за беспрепятственное присоединение и подключение их электроустановок к сетям "Укрзализныци".
В рамках начатого уголовного производства, правоохранители задокументировали факт получения должностным лицом 100 тысяч гривен от одного из предпринимателей. Сейчас проверяется информация относительно получения злоумышленниками взяток от десятков субъектов хозяйствования, подключенных к электросетям через это подразделение Укрзализныци.
Фигурант задержан, решается вопрос об объявлении ему о подозрении и направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения.
Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что чиновники Госслужбы морского и речного транспорта требовали взятки с будущих моряков.