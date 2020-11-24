СБУ блокировала механизм слива конфиденциальных данных из налоговой и таможни
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой и таможенной служб.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Должностные лица служб организовали этот механизм с использованием чат-ботов, интернет-ресурсов и "телеграмм"-каналов, используя наличие уязвимостей в ведомственных базах данных", - сообщили оперативники.
К противоправной схеме были привлечены должностные лица ГПС, ГТС и сотрудники банковского учреждения. Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операций субъектов предпринимательской деятельности и иной информации, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством.
Во время обысков в офисах и местах проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, на которых содержится несанкционированно скопированная информация с ограниченным доступом, банковские карточки и другие доказательства, подтверждающие совершение сделки фигурантами.
Сейчас решается вопрос о вручении фигурантам сообщений о подозрениях.
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