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24 ноября 2020, 10:49 14

СБУ блокировала механизм слива конфиденциальных данных из налоговой и таможни

24 ноября 2020, 10:49 14
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К противоправной схеме были привлечены должностные лица ГПС, ГТС и сотрудники банковского учреждения
К противоправной схеме были привлечены должностные лица ГПС, ГТС и сотрудники банковского учреждения
Фото: СБУ
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой и таможенной служб.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Должностные лица служб организовали этот механизм с использованием чат-ботов, интернет-ресурсов и "телеграмм"-каналов, используя наличие уязвимостей в ведомственных базах данных", - сообщили оперативники.

К противоправной схеме были привлечены должностные лица ГПС, ГТС и сотрудники банковского учреждения. Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операций субъектов предпринимательской деятельности и иной информации, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством.

Во время обысков в офисах и местах проживания фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флэш-накопители, на которых содержится несанкционированно скопированная информация с ограниченным доступом, банковские карточки и другие доказательства, подтверждающие совершение сделки фигурантами.

Сейчас решается вопрос о вручении фигурантам сообщений о подозрениях.

Напомним, убытки на миллионы: СБУ разоблачила растрату средств, выделенных на борьбу с COVID-19.

таможня СБУ Схемы коррупция налоговая служба
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