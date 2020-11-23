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23 ноября 2020, 15:00 119

Хищение имущества Госрезерва на Сумщине: директору предприятия сообщили о подозрении

23 ноября 2020, 15:00 119
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Злоумышленники пытались незаконно продать семена Госрезерва на более чем 2,8 млн грн
Фото: НАБУ
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Детективы НАБУ сообщили о подозрении в растрате зерна на сумму более 2,8 млн грн и.о. директора одного из филиалов Государственного агентства резерва Украины в Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Известно, что о подозрении чиновнику сообщили 22 ноября, его действия квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

В ноябре 2020 года и.о. директора филиала Государственного агентства резерва Украины, без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом, он планировал завладеть более 189 т зерна стоимостью более 2,8 млн грн, которое принадлежало Госрезерву", - говорится в сообщении.

18-19 ноября 2020 года детективы НАБУ предотвратили незаконный вывоз зерна из государственного предприятия

В НАБУ добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Расследование этого дела детективы НАБУ осуществляют с ноября 2020 года.

Напомним, на Сумщине НАБУ предотвратило хищение имущества из Госрезерва на более 2,7 млн грн.

НАБУ уголовное дело коррупция Сумская область Госрезерв
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