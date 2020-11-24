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24 ноября 2020, 18:44 10

Зеленский пообещал четырем миллионам украинцев аннуляцию налогового долга

24 ноября 2020, 18:44 10
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Речь идет о гражданах, которые имеют налоговый долг в 3060 гривен
Речь идет о гражданах, которые имеют налоговый долг в 3060 гривен
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четырем миллионам украинцам, которые имеют налоговый долг в пределах 3 тысяч гривен, он будет аннулирован.

Об этом говорится в видеообращении президента, опубликованном в Facebook, пишет RegioNews.

"Погашение налогового долга почти 4 миллиона граждан, которые имеют налоговый долг в 3060 гривен - это долг будет аннулирован", - заявил он.

Кроме того, по словам президента, для ФЛП 1-й группы предусматриваются налоговые каникулы в случае усиления карантина.

"При усилении ограничительных мер 200 тысяч физических лиц-предпринимателей 1-й группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также отметил, что восстанавливается действие программ поддержки бизнеса, которые успешно работали во время карантина весной.

"Это материальная помощь ФЛП, которые имеют детей до 10 лет. Это компенсации по частичной безработице", - сказал Зеленский.

Рад вернуться к работе в обычном режиме. Рад увидеть жену и детей не через экран телефона, а, наконец, обнять их и расцеловать. Рад присоединиться к команде с 287 тысяч сограждан, которые победили COVID-19. Рад со всеми украинцами продолжать строить новое государство. Пока корреспонденты молчат о хорошем, потому что упадут рейтинги, и продают вам ужас, предательство и ненависть, я расскажу о важные достижения и победы, которых мы достигли вместе. Без посредников. Без манипуляций. Но с антителами против COVID-19 и против лжи. Поехали!

Posted by Владимир Зеленский on Tuesday, November 24, 2020

Напомним, ранее Зеленский пообещал украинцам компенсацию по ЕСВ.

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