Зеленский пообещал четырем миллионам украинцев аннуляцию налогового долга

Рад вернуться к работе в обычном режиме. Рад увидеть жену и детей не через экран телефона, а, наконец, обнять их и расцеловать. Рад присоединиться к команде с 287 тысяч сограждан, которые победили COVID-19. Рад со всеми украинцами продолжать строить новое государство. Пока корреспонденты молчат о хорошем, потому что упадут рейтинги, и продают вам ужас, предательство и ненависть, я расскажу о важные достижения и победы, которых мы достигли вместе. Без посредников. Без манипуляций. Но с антителами против COVID-19 и против лжи. Поехали!