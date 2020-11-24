Президент подписал закон о допуске следователей и прокуроров на оккупированный Донбасс

Законом предусматривается, что следователям и прокурорам должен предоставляться обязательный допуск и соответствующее содействие

Законом предусматривается, что следователям и прокурорам должен предоставляться обязательный допуск и соответствующее содействие

Офис президента

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" по допуску следователей и прокуроров в район отпора и сдерживания вооруженной агрессии России на Донбассе.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба главы государства, пишет RegioNews.

Документ №948-IX, который Верховная Рада приняла 15 сентября, "нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры района сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным процессуальным кодексом Украины".

"Законом установлено, что представители органов досудебного расследования и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия в уголовных процессах в отношении правонарушений, совершенных, в частности, в указанном районе. Им должен предоставляться обязательный допуск и соответствующее содействие", — говорится в сообщении.

Порядок допуска следователей и прокуроров в районы сдерживания российской агрессии на Донбассе определяет командующий Объединенных сил.

Напомним, Офис генпрокурора передал в международный суд доказательства преступлений РФ под Иловайском.