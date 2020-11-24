В Луганской области на местах пожаров "черные лесорубы" начали вырубку деревьев

Злоумышленников, которые осуществляли вырубку, обнаружить не удалось

Злоумышленников, которые осуществляли вырубку, обнаружить не удалось

Фото: ndar.loga.gov.ua

На территории Капитановского лесничества Новоайдарского района Луганской области, который больше всего пострадал от пожаров 30 сентября - 8 октября, зафиксировали незаконные вырубки деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба Новоайдарской районной государственной администрации, передает RegioNews.

В Капитановском лесничестве Государственного предприятия "Новоайдарское лесоохотничье хозяйство" лесной охраной на территории муратовских сельского совета в квартале 9 была выявлена ​​незаконная рубка 40 сухостойных деревьев сосны обыкновенной. Вскоре к месту незаконной рубки прибыла следственно-оперативная группа Новоайдарского районного отдела полиции ГУНП в Луганской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили акт осмотра места преступления, сейчас проводятся следственные действия.

В случае выявления злоумышленников, им грозит штраф от тридцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, и для чиновников - от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов.

В результате незаконной вырубки причинен вред лесному хозяйству на сумму 164 571 грн.

Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.