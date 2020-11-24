09:49  24 ноября
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили более 12 тысяч новых случаев
10:36  24 ноября
Стало известно, когда состоятся повторные выборы в Броварах
08:11  24 ноября
Боевики на Донбассе четыре раза нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
24 ноября 2020, 11:32 215

В Луганской области на местах пожаров "черные лесорубы" начали вырубку деревьев

24 ноября 2020, 11:32 215
Читайте також українською мовою
Злоумышленников, которые осуществляли вырубку, обнаружить не удалось
Злоумышленников, которые осуществляли вырубку, обнаружить не удалось
Фото: ndar.loga.gov.ua
Читайте також
українською мовою

На территории Капитановского лесничества Новоайдарского района Луганской области, который больше всего пострадал от пожаров 30 сентября - 8 октября, зафиксировали незаконные вырубки деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба Новоайдарской районной государственной администрации, передает RegioNews.

В Капитановском лесничестве Государственного предприятия "Новоайдарское лесоохотничье хозяйство" лесной охраной на территории муратовских сельского совета в квартале 9 была выявлена ​​незаконная рубка 40 сухостойных деревьев сосны обыкновенной. Вскоре к месту незаконной рубки прибыла следственно-оперативная группа Новоайдарского районного отдела полиции ГУНП в Луганской области", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили акт осмотра места преступления, сейчас проводятся следственные действия.

В случае выявления злоумышленников, им грозит штраф от тридцати до шестидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, и для чиновников - от ста пятидесяти до трехсот необлагаемых минимумов.

В результате незаконной вырубки причинен вред лесному хозяйству на сумму 164 571 грн.

Напомним, 30 сентября на Луганщине произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки одновременно во многих местах, из-за лесных пожаров эвакуируют жителей двух сел.

Луганская область пожар лес вырубка уголовное дело полиция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Кропивницком на взятке задержали чиновника управления Гоструда
24 ноября 2020, 11:12
На Сумщине горел отель: столб дыма был виден за несколько километров
23 ноября 2020, 18:36
Хищение имущества Госрезерва на Сумщине: директору предприятия сообщили о подозрении
23 ноября 2020, 15:00
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет
"Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »