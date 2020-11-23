На Сумщине горел отель: столб дыма был виден за несколько километров

В то время в отеле было 26 постояльцев

В то время в отеле было 26 постояльцев

Фото из открытых источников

В городе Глухов Сумской области горело 5-этажное здание. В то время в отеле было 26 постояльцев.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ТСН.

По словам свидетелей, огонь, что бушевал на последнем этаже, было видно за несколько километров.

Обошлось без пострадавших: людей из номеров и спасатели эвакуировали персонал.

По предварительным данным, загорелось на мансарде. Чтобы попасть к очагу пожара, спасателям пришлось разбирать потолок отеля и делать в нем отверстия для пожарных гидрантов.

Через час огонь потушили, причину возгорания еще устанавливают.

Напомним, 21 ноября в Киеве вблизи метро дотла сгорела маршрутка.