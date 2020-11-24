В Кропивницком на взятке задержали чиновника управления Гоструда

Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет

Фото: Нацполиция

В Кировоградской области правоохранители задержали заведующего сектором одного из управлений Гоструда области во время передачи ему неправомерного денежного вознаграждения в размере 1000 долларов.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Установлено, что тысячу долларов неправомерной выгоды требовал заведующий одного из секторов за положительный вывод результатов расследования. Он обещал представителю общества составить положительное заключение по результатам расследования несчастного случая на предприятии, в результате чего погиб мужчина", - сообщили в полиции. С места задержания правоохранители изъяли сумму неправомерной выгоды, а чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Напомним, на Сумщине НАБУ предотвратило хищение имущества из Госрезерва на более 2,7 млн грн.

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