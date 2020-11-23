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23 ноября 2020, 17:05 41

Следствие обнаружило подготовку к убийству двух свидетелей по делу Кати Гандзюк

23 ноября 2020, 17:05 41
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Фото: Facebook-сообщество «Хто замовив Катю Гандзюк?»
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Днепровский суд Киева в деле нападения на Екатерину Гандзюк, исследуя письменные доказательства обвинения, исследовал выписку из реестра досудебных расследований, где указано на выявленные факты приготовления к убийству свидетелей, которые свидетельствовали по делу Мангера и Левина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Watchers Media.

В суде исследовали выписку из единого реестра досудебных расследований, в которой указано, что в ходе досудебного расследования выявлен факт приготовления к убийству свидетелей Павла Пилипенко и Сергея Браги и членов их семей в связи с тем, что свидетели давали показания по делу Мангера и Левина.

Речь идет о том, что следствие внесло сведения в ЕРДР по факту заявлений свидетелей об угрозах убийством. Соответствующие данные из реестра прокуратура приобщила к материалам дела относительно Мангера и Левина.

Мы принимали меры для того, чтобы избежать наступления тяжких последствий для жизни и здоровья свидетелей, — пояснил прокурор Андрей Синюк суда.

Адвокаты Мангера резко отрицают возможность того, что их подзащитный мог угрожать свидетелям Браге и Пилипенко.

Судья Юлия Иванина продолжит рассматривать дело 26 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что активисты требуют расследовать причастность к убийству Гандзюк адвоката подозреваемого.

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