Боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции ВСУ

Огонь в ответ наши военные не открывали

Огонь в ответ наши военные не открывали

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Сегодня, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет.

Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

"Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет. В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинскими воинами", - отметили на передовой.

Напомним, 20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня.