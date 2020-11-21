Боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции ВСУ
Сегодня, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет.
Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.
"Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет. В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинскими воинами", - отметили на передовой.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, November 21, 2020
Напомним, 20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня.