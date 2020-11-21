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Боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции ВСУ
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21 ноября 2020, 18:42 2

Боевики на Донбассе один раз обстреляли позиции ВСУ

21 ноября 2020, 18:42 2
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Огонь в ответ наши военные не открывали
Огонь в ответ наши военные не открывали
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Сегодня, 21 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет.

Неприцельный огонь не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

"Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет. В районе проведения операции Объединенных сил ситуация остается контролируемой украинскими воинами", - отметили на передовой.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, November 21, 2020

Напомним, 20 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс ООС война боевики оккупанты
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