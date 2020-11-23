Сутки на Донбассе: боевики шесть раз нарушили режим "тишины"

Потерь среди украинских военных нет

Потерь среди украинских военных нет

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на Донбассе зафиксировали шесть фактов нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского - со станкового противотанкового гранатомета. В районах населенных пунктов Шумы и Водяное, враг применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужевки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя мины ПОМ-2.

Сообщается, что о нарушении режима прекращения огня и дерзком использовании запрещенных мин вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 23 ноября, вдоль линии разграничения наблюдалась тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв Водяное.