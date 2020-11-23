Вооружение и военная техника на передовой нуждаются в обновлении - министр

Нужна не только модернизация, но и наполнение новыми образцами

Нужна не только модернизация, но и наполнение новыми образцами

Фото: Facebook

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский после посещения зоны проведения Операции объединенных сил заявил, что имеющееся вооружение и военная техника требуют обновления.

Как передает RegioNews, об этом он написал в Facebook. Имеющийся парк ВВТ требует обновления, как путем модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны", - отметил Уруский. Он подчеркнул, что необходимо предпринимать решительные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала. Напомним, ранее в Кабмине заявили, что ситуация с авиатехникой Вооруженных Сил неудовлетворительная.

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