Вооружение и военная техника на передовой нуждаются в обновлении - министр
Нужна не только модернизация, но и наполнение новыми образцами
Нужна не только модернизация, но и наполнение новыми образцами
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский после посещения зоны проведения Операции объединенных сил заявил, что имеющееся вооружение и военная техника требуют обновления.
Как передает RegioNews, об этом он написал в Facebook.
Имеющийся парк ВВТ требует обновления, как путем модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны", - отметил Уруский.
Он подчеркнул, что необходимо предпринимать решительные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала.
Напомним, ранее в Кабмине заявили, что ситуация с авиатехникой Вооруженных Сил неудовлетворительная.
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