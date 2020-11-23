12:38  23 ноября
На выборах мэра Бердянска победил Валерий Баранов
15:32  23 ноября
Вооружение и военная техника на передовой нуждаются в обновлении - министр
11:59  23 ноября
Выборы мэра Ужгорода: "слуга" Щадей проиграл действующему главе города
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2020, 15:32 442

Вооружение и военная техника на передовой нуждаются в обновлении - министр

23 ноября 2020, 15:32 442
Читайте також українською мовою
Нужна не только модернизация, но и наполнение новыми образцами
Нужна не только модернизация, но и наполнение новыми образцами
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский после посещения зоны проведения Операции объединенных сил заявил, что имеющееся вооружение и военная техника требуют обновления.

Как передает RegioNews, об этом он написал в Facebook.

Имеющийся парк ВВТ требует обновления, как путем модернизации, так и наполнением новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны", - отметил Уруский.

Он подчеркнул, что необходимо предпринимать решительные шаги по развитию собственного научно-технического и промышленного потенциала.

Напомним, ранее в Кабмине заявили, что ситуация с авиатехникой Вооруженных Сил неудовлетворительная.

ООС вооружение война военная техника авиация Вооруженные силы Украины
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Одесский облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »