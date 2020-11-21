В Киеве возле метро дотла сгорела маршрутка: все подробности
В Киеве вечером 21 ноября загорелся маршрутный автобус. Пожар потушили, жертв и пострадавших нет.
Как передает RegioNews, об этом "РБК-Украина" сообщила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.
Отметим, изначально появилась информация о взрыве в маршрутке в районе станции метро "Академгородок". Однако в комментарии "РБК-Украина" в ГСЧС не смогли подтвердить эту информацию.
"На момент приезда спасателей маршрутка горела. По состоянию на 17:35 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", - отметила Водолага.
Тем временем в социальных сетях публикуют видео инцидента.
По предварительной информации, кроме водителя в маршрутке никого не было.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на ходу загорелась маршрутка.