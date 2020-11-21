Зеленский озвучил задачи на пути к народовластию

Президент считает, что нужно выяснить, способны ли украинцы принимать мнение большинства

Президент считает, что нужно выяснить, способны ли украинцы принимать мнение большинства

Офис президента

Для введения народовластия в Украине необходимо решить несколько задач. В частности, выяснить, способны ли украинцы принимать мнение большинства.

Об этом на видеовстрече с участниками трех революций заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что на встрече Зеленский пообещал за свою каденцию ввести инструмент народовластия.

"Поскольку это один из путей, когда воля народа будет получать форму реальных, легитимных решений. Когда гражданин будет иметь возможность быть услышанным, не рискуя жизнью на баррикадах", - говорится в сообщении на сайте.

Кроме того, Зеленский отметил, что есть ряд задач, которые предстоит решить.

"Речь идет о том, как сплотить общество не "против", а "за". Способны ли мы принять мнение большинства, если оно противоречит собственным взглядам? Где грань между свободой и анархией? Как защитить граждан от пропаганды, не нарушая при этом свободу слова?" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский представил послам стран "Большой семерки" пути урегулирования конституционного кризиса.