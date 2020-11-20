Полиция в Кривом Роге задержала неадеквата, который пугал людей ножом

К мужчине применили спецсредство наручники, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим

К мужчине применили спецсредство наручники, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим

Фото из открытых источников

Сегодня, 20 ноября, в 9 утра на линию 102 обратилась встревоженная жительница Кривого Рога и сообщила, что на улице Эдуарда Фукса возле супермаркета бегает мужчина с ножом и ведет себя агрессивно.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Кривого Рога в Facebook, пишет RegioNews. "Патрульные немедленно прибыли на место и обнаружили правонарушителя, на которого указали граждане", - отметили в полиции. Отмечается, что появление полицейских мужчину смутила. Он начал нервничать и попытался избежать беседы с инспекторами. Патрульные не выпускали из поля зрения хулигана. Во время разговора с полицейскими мужчина сказал, что имеет нож и сразу взял лезвие в руки. "Инспекторы потребовали, чтобы мужчина остановился и положил нож на землю, однако, правонарушитель никак не реагировал и резко побежал в направлении школы. После непродолжительного преследования патрульные остановили правонарушителя и задержали его. К мужчине применили спецсредство наручники, чтобы он не нанес вреда себе и окружающим", - добавили полицейские. Сообщается, что для дальнейшей разборки по делу и установления всех обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу Покровского отделения полиции. Напомним, вечером 7 ноября в Металлургическом районе Кривого Рога неизвестный совершил серию нападений. Впоследствии стало известно, что злоумышленником, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восьмерых, оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".

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