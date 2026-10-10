Дизель для США, миллиарды для Кремля: что делать Украине

Трамп принял партнерское соглашение с Путиным. Оперативный план действий

Трамп принял партнерское соглашение с Путиным. Оперативный план действий

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

"Я только что завершил чрезвычайно успешные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых мы договорились, что Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки, еще 500 000 тонн – в течение ноября, а еще 1 000 000 тонн – сразу после этого".

Мотив понятен. Снизить цены на дизельное топливо перед выборами в Конгресс.

Только нам от этого не легче. Потому что деньги, полученные за это топливо, пойдут на уничтожение украинских городов. По сути, это можно расценивать как финансирование терроризма. Очень надеюсь, что следующий Конгресс начнет именно с этого.

Второй момент. Уверен, что теперь на переговорах от нас будут требовать прекратить любые удары по российским НПЗ и танкерам, которые будут перевозить эту и другую нефть по всему миру.

И третий момент. После этого решения очевидно, что Трамп не введет в действие закон Грэма – Блюменталя. И объяснит это необходимостью отстаивать национальные интересы. Еще одна папка для потенциально демократического Конгресса.

Что делать нам в этой ситуации?

1. Максимально затягивать с ответами на предложения, которые сегодня и завтра предложат нам Уиткофф и Кушнер.

Позволить себе определенные эмоции могу разве что я, но не люди, официально представляющие Украину. Нужно просчитывать последствия любого демарша.

2. Украинские дипломаты должны донести, в том числе до республиканцев-ястребов, с помощью расчетов ничтожность этих соглашений с Путиным.

Обещанные Россией 100-125 тыс. баррелей в сутки – мизерный объем для мирового рынка. Он существенно не снизит цены, но принесет Кремлю до $10 млрд дополнительных доходов.

3. Необходимо усилить дипломатическое давление на Конгресс, используя "временный статус" этого соглашения.

Это предполагает возможность его пересмотра сразу после выборов в Конгресс. Работать в этом направлении можно через таких законодателей, как Роджер Уикер и Кевин Крамер, чтобы заблокировать любое продление этой лицензии.

4. Несмотря на потенциальное давление, целесообразно продолжать удары по российской топливной инфраструктуре.

Если российские НПЗ физически не смогут производить дизельное топливо для экспорта в США, соглашение Путина и Трампа развалится само собой из-за неспособности Москвы выполнить свои обязательства.

В качестве альтернативного варианта для переговоров с США:

Возможное сокращение количества наших ударов по российским НПЗ должно быть обменено на:

снятие любых ограничений на дальнобойные удары по военным объектам в глубине РФ;

снятие географических блокировок Starlink для военных операций;

непосредственное привлечение возможностей ПВО США или партнеров для защиты критической инфраструктуры Украины.

5. Через ведущие американские СМИ необходимо привлечь внимание к конфликту интересов и показать американским избирателям, что снятие санкций с российской нефти может быть связано с коммерческой выгодой конкретных лиц, а не с интересами национальной безопасности США.

Разумеется, заниматься этим нужно не через официальное представительство :) В США у нас есть большая украинская община, которая вполне способна взять это на себя.

6. Решение Вашингтона создает опасный прецедент обхода санкций, который Россия попытается масштабировать на Европу.

Поэтому необходимо активизировать работу с ключевыми европейскими столицами – Парижем, Берлином, Варшавой и Брюсселем – для создания жесткого "санитарного кордона" вокруг европейских санкций.

Европа должна сесть в одну лодку с нами. Потому что, если она это проглотит, следующей будет она сама.

7. Украине необходимо срочно инициировать непубличные (или полупубличные) переговоры с Саудовской Аравией. Нам следует обратить внимание Эр-Рияда на риски, связанные с тем, что сепаратное соглашение США и России подрывает влияние ОПЕК+ на мировом рынке. Координация действий с саудитами позволит использовать их дипломатические и экономические рычаги, чтобы заставить Россию соблюдать ограничения на добычу нефти. Это фактически сведет на нет выгоду от новой американской лицензии.

И последнее. Мы упустили возможность опровергнуть тезис администрации Трампа о том, что украинские удары по российским НПЗ являются причиной скачков цен на американских автозаправках.

Это тоже можно включить в ближайший оперативный план.