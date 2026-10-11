20 погибших, среди них четверо детей: в Запорожье завершили поисковые работы после удара РФ

Фото: ГСЧС

В Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, произошедшему 10 октября. В результате авиаудара погибли 20 человек, среди них — четверо детей. Еще 17 человек пострадали, в том числе трое детей

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

В результате падения российской авиабомбы был разрушен подъезд трехэтажного жилого дома. Также повреждения получили другие здания и частные дома.

Спасатели разобрали конструкции разрушенного дома и увезли около 320 тонн строительных остатков. К поисково-спасательным и другим неотложным работам привлекали кинологические расчеты из Донецкой и Днепропетровской областей.

В настоящее время коммунальные службы проводят восстановительные работы на месте российского удара.

Напомним, в субботу, 10 октября, в 04:48 российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью. Было известно о 15 погибших , среди них трое детей. В результате ударов повреждено по меньшей мере 26 жилых домов.

В Запорожье воскресенье, 11 октября, объявили днем траура по людям, погибшим в результате российского авиаудара.