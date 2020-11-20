13:59  20 листопада
МОЗ щодня збільшує кількість ліжок з підведеним киснем, - Степанов
14:49  20 листопада
Зеленський звільнив голів райдержадміністрацій у шести областях
18:18  20 листопада
Окупанти на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 листопада 2020, 17:58 3

Поліція у Кривому Розі затримала неадеквата, який лякав людей ножем

20 листопада 2020, 17:58 3
Читайте также на русском языке
До чоловіка застосували спецзасіб кайданки, аби він не завдав шкоди собі та оточуючим
До чоловіка застосували спецзасіб кайданки, аби він не завдав шкоди собі та оточуючим
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 20 листопада, о 9-й ранку на лінію 102 звернулась стривожена мешканка Кривого Рогу та повідомила, що на вулиці Едуарда Фукса біля супермаркету бігає чоловік із ножем та поводиться агресивно.

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Кривого Рогу в Facebook, пише RegioNews.

"Патрульні негайно прибули на місце та виявили правопорушника, на якого вказали громадяни", - зазначили у поліції.

Наголошується, що поява поліцейських чоловіка збентежила. Він почав нервувати та спробував уникнути бесіди з інспекторами. Патрульні не випускали із поля зору хулігана. Під час розмови із поліцейськими чоловік сказав, що має ніж та одразу взяв лезо до рук.

"Інспектори вимагали, аби чоловік зупинився та поклав ніж на землю, однак, правопорушник ніяк не реагував та різко побіг у напрямку школи. Після нетривалого переслідування патрульні зупинили правопорушника та затримали його. До чоловіка застосували спецзасіб кайданки, аби він не завдав шкоди собі та оточуючим", - додали поліцейські.

Повідомляється, що для подальшого розбирання по справі та встановлення усіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу Покровського відділення поліції.

Нагадаємо, під вечір 7 листопада в Металургійному районі Кривого Рогу невідомий скоїв серію нападів. Згодом стало відомо, що зловмисником, який у Кривому Розі вбив двох осіб та поранив ще вісьмох, виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".

поліція хуліганство Дніпро Кривий Ріг Нацполіція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Чи зможе здоровий глузд перемогти гроші олігарха: кого обере Бердянськ у другому турі
Другий тур у Рівному: змагання двох "темних конячок"
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »