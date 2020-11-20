Поліція у Кривому Розі затримала неадеквата, який лякав людей ножем

До чоловіка застосували спецзасіб кайданки, аби він не завдав шкоди собі та оточуючим

До чоловіка застосували спецзасіб кайданки, аби він не завдав шкоди собі та оточуючим

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 20 листопада, о 9-й ранку на лінію 102 звернулась стривожена мешканка Кривого Рогу та повідомила, що на вулиці Едуарда Фукса біля супермаркету бігає чоловік із ножем та поводиться агресивно.

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Кривого Рогу в Facebook, пише RegioNews.

"Патрульні негайно прибули на місце та виявили правопорушника, на якого вказали громадяни", - зазначили у поліції.

Наголошується, що поява поліцейських чоловіка збентежила. Він почав нервувати та спробував уникнути бесіди з інспекторами. Патрульні не випускали із поля зору хулігана. Під час розмови із поліцейськими чоловік сказав, що має ніж та одразу взяв лезо до рук.

"Інспектори вимагали, аби чоловік зупинився та поклав ніж на землю, однак, правопорушник ніяк не реагував та різко побіг у напрямку школи. Після нетривалого переслідування патрульні зупинили правопорушника та затримали його. До чоловіка застосували спецзасіб кайданки, аби він не завдав шкоди собі та оточуючим", - додали поліцейські.

Повідомляється, що для подальшого розбирання по справі та встановлення усіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу Покровського відділення поліції.

Нагадаємо, під вечір 7 листопада в Металургійному районі Кривого Рогу невідомий скоїв серію нападів. Згодом стало відомо, що зловмисником, який у Кривому Розі вбив двох осіб та поранив ще вісьмох, виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".