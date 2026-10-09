Война, спецслужбы и международная безопасность: что действительно важно

Мир без надежных гарантий безопасности – это не завершение противостояния. Это только риск его повторения в будущем

Мир без надежных гарантий безопасности – это не завершение противостояния. Это только риск его повторения в будущем

Фото: AFP

Последние сутки в очередной раз продемонстрировали, насколько опасным становится противостояние не только на украинском фронте, но и далеко за его пределами. Россия продолжает массированные удары по украинским городам, Украина системно переносит войну на военно-экономическую инфраструктуру агрессора, европейские спецслужбы сталкиваются с новыми вызовами, а Соединенные Штаты пытаются совместить переговорный процесс со своими стратегическими и экономическими интересами.

Попробуем отделить действительно важные события от информационного шума, чтобы понять, какие процессы сегодня определяют ситуацию и чего стоит ожидать в ближайшее время.

КРАМАТОРСК И ПРИЛУКИ. МАСШТАБНЫЙ ТЕРРОР ПРОТИВ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

По словам Президента Украины, в течение двух суток в результате российских ударов погибли 78 человек, еще 215 получили ранения. В Краматорске 8 октября российская авиабомба поразила район остановки общественного транспорта. Вместе с жертвами последующего удара число погибших в городе возросло до 35. Накануне в Прилуках российская ракета попала в жилую пятиэтажку. Погибли 22 человека, среди них пятеро детей.

Мы имеем дело с систематическими ударами по гражданскому населению, последствиями которых становятся массовые человеческие жертвы, разрушение инфраструктуры и усиление психологического давления на украинское общество накануне зимы. Первоочередными задачами для Украины остаются усиление противовоздушной обороны, защита энергетики и надлежащая международно-правовая фиксация каждого военного преступления.

ФРОНТ. ВОЙНА НА ИСТОЩЕНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

По состоянию на 22:00 8 октября Генеральный штаб сообщил о 194 боевых столкновениях. Основная активность противника сосредоточена на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях. За неполные сутки россияне применили 177 управляемых авиабомб и более 6200 ударных беспилотников.

В то же время подтвержденного стратегического прорыва российских войск не зафиксировано. Противник продолжает истощать украинскую оборону постоянными штурмами, используя преимущество в авиационных средствах поражения и людских ресурсах. Ключевыми факторами остаются соотношение потерь, наличие резервов и способность обеих сторон поддерживать высокую интенсивность боевых действий в течение длительного времени.

УКРАИНСКИЕ УДАРЫ. ГЛУБИНА ПОРАЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАСТЕТ

8 октября Генеральный штаб подтвердил поражение двух крупных российских нефтеперерабатывающих объектов – в Салавате и Омске. Особенно показательным является удар по Омскому НПЗ, расположенному примерно в 2500 километрах от украинской границы. Его производственная мощность превышает 21 миллион тонн переработки нефти в год.

Масштабы фактических повреждений еще уточняются. Однако стратегическое значение подобных операций очевидно: ограничение возможностей по обеспечению российской армии топливом, увеличение расходов на защиту тыловых объектов и усложнение функционирования военной экономики агрессора.

Фактически речь идет о постепенном переносе части экономического бремени войны непосредственно на территорию России.

ЦИФРОВАЯ ВОЙНА. УДАР ПО ИНФРАСТРУКТУРЕ "ЯНДЕКСА"

В Рязанской области беспилотники поразили крупный дата-центр российской технологической компании "Яндекс". Компания подтвердила пожар, остановку работы объекта и неопределенность относительно возможности полного восстановления поврежденного оборудования.

Это показательный эпизод расширения войны на цифровую инфраструктуру. Крупные дата-центры обеспечивают вычислительные мощности, облачные сервисы, обработку больших массивов информации и работу систем искусственного интеллекта. В то же время фактическое влияние этого удара на российские военные возможности пока не установлено.

Однако сама уязвимость подобных объектов демонстрирует, что технологическая инфраструктура все больше становится частью современного военного противостояния.

СПЕЦСЛУЖБЫ. РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ИСКАТЬ АГЕНТУРУ ВНУТРИ УКРАИНЫ

СБУ сообщила о разоблачении военнослужащего, которого, по данным следствия, российские спецслужбы завербовали во время самовольного оставления части. После этого его якобы направили обратно в подразделение для сбора разведывательной информации об украинских позициях.

В Киевской области раскрыта другая схема: российские кураторы, выдавая себя за сотрудников СБУ, путем шантажа привлекли несовершеннолетнего к поджогу грузовиков логистической компании и подготовке дальнейших диверсионных действий.

Оба случая демонстрируют характерную тенденцию: противник использует не только классическое агентурное проникновение, но и дистанционную вербовку, психологическое принуждение, эксплуатацию личных уязвимостей и имитацию деятельности украинских правоохранительных органов.

Это в очередной раз подтверждает необходимость усиления не только контрразведывательной работы, но и системы внутренней безопасности, особенно в воинских подразделениях и на объектах критической инфраструктуры.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ. СКАНДАЛ В ГЕРМАНИИ И ИНЦИДЕНТ НА ОБЪЕКТЕ НАТО

В Германии сообщалось о задержании бывшего руководителя Федеральной разведывательной службы BND Августа Ханнинга и его бывшего сотрудника. По предварительной информации, следствие проверяет возможное незаконное получение почти двух тысяч служебных документов, часть которых содержала закрытую информацию. Европейские партнерские службы оценивают потенциальные риски компрометации разведывательных материалов. В то же время прямая причастность российских спецслужб к этому делу пока не подтверждена.

В Великобритании задержаны двое граждан Латвии после проникновения на авиабазу RAF Molesworth, где расположены разведывательные структуры США и НАТО. Расследование ведет контртеррористическая полиция, мотивы задержанных устанавливаются.

Эти события в очередной раз актуализируют вопросы защиты секретной информации, проверки надежности персонала, физической безопасности стратегических объектов и своевременного выявления возможных угроз внутри системы безопасности союзников.

США. ПЕРЕГОВОРЫ О МИРЕ НА ФОНЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ ВОЙНЫ

На 9-10 октября запланированы встречи украинской делегации со Стивом Уиткоффом, Джаредом Кушнером и другими американскими представителями. От Украины в переговорах должны принять участие Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Сергей Кислица и Давид Арахамия. Ожидается также привлечение европейских партнеров.

Среди главных тем – гарантии безопасности, усиление противовоздушной обороны, экономическая поддержка Украины и возможные форматы прекращения огня. В то же время государственный секретарь США Марко Рубио охарактеризовал нынешнюю ситуацию как опасный тупик.

Ключевой вопрос заключается в том, будут ли дипломатические инициативы сопровождаться достаточным военным, финансовым и санкционным давлением на Россию.

Ведь сам по себе переговорный процесс не меняет стратегических намерений агрессора и не гарантирует, что достигнутые договоренности будут выполняться.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК". ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ КРУПНЫХ ИГРОКОВ

Reuters сообщило о контактах американских и российских представителей относительно возможного привлечения инвесторов из США к газопроводам "Северный поток". Среди участников соответствующих обсуждений называют Джареда Кушнера и Кирилла Дмитриева.

Белый дом отрицает проведение недавних переговоров именно по поводу этих газопроводов. Реализации такого проекта препятствуют действующие санкции, позиция Германии и других европейских государств.

Однако сама перспектива возвращения российского газа на европейский рынок посредством новых экономических договоренностей создает стратегические риски. Энергетическая зависимость в свое время стала одним из ключевых инструментов российского политического и экономического влияния в Европе.

Поэтому любые попытки восстановления подобной модели без устранения причин нынешнего кризиса безопасности могут поставить под сомнение эффективность санкционной политики и долгосрочную энергетическую безопасность Европы.

ЕВРОПА. САНКЦИИ И РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ НА ОБОРОНУ

Великобритания ввела 38 новых санкционных позиций, в том числе против 12 танкеров российского теневого флота, финансовых посредников и поставщиков технологий для военного производства.

Европейская комиссия объявила о перечислении Украине 1,24 миллиарда евро на оборонные нужды, в частности на производство украинских беспилотников, перехватчиков и ракет.

Отдельно НАТО сообщило, что в рамках механизма PURL Украине уже передано американского вооружения на 10 миллиардов долларов.

Это конкретные решения, практическое значение которых будет определяться не политическими декларациями, а скоростью поставок вооружений, производственными возможностями оборонной промышленности и эффективностью санкционного контроля.

Особое значение приобретает способность перекрывать финансовые, технологические и логистические каналы, через которые Россия обеспечивает продолжение войны.

НАТО. ГОТОВНОСТЬ К СДЕРЖИВАНИЮ

Альянс объявил о проведении с 13 октября в Италии плановых учений по ядерному сдерживанию "Steadfast Noon" с участием 17 государств. Использование реальных ядерных боезарядов не предусматривается.

Это регулярные учения, однако они проходят на фоне роста военной напряженности в Европе и постоянного использования Россией ядерной риторики в качестве инструмента политического давления.

В то же время Украина и Германия обсуждают дальнейшее усиление противовоздушной обороны, противодействие реактивным беспилотникам и баллистическим угрозам, а также развитие совместного оборонного производства.

Для Украины чрезвычайно важно, чтобы укрепление обороноспособности НАТО сопровождалось реальным усилением наших возможностей противостоять российской агрессии.

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Война все больше выходит за рамки традиционного противостояния армий. Её неотъемлемыми составляющими стали стратегические удары по промышленности, атаки на цифровую инфраструктуру, агентурные операции, диверсии, борьба за технологии, энергетические рынки и дипломатические договорённости.

Россия пытается сохранить военное давление на Украину и одновременно найти экономические и политические механизмы ослабления международной изоляции. Причем эти два процесса не противоречат друг другу, а являются составляющими единой стратегии.

Украина, со своей стороны, вынуждена одновременно удерживать фронт, защищать население, разрушать военно-экономический потенциал противника, противодействовать агентурным сетям и обеспечивать стабильность международной поддержки.

Особого внимания заслуживает постепенный перенос противостояния в сферу технологий, разведки, контрразведки и критической инфраструктуры. Именно здесь все чаще будут формироваться угрозы, которые не всегда заметны широкой общественности, но способны непосредственно влиять на ход войны.

Отдельный вопрос – международная дипломатия. Любые договоренности, предусматривающие экономические уступки России без реальных гарантий безопасности для Украины, несут риск восстановления тех механизмов влияния, которые в свое время способствовали формированию нынешнего кризиса.

Поэтому оценивать ближайшие события необходимо не по громкости политических заявлений, количеству встреч или оптимистичным прогнозам.

Главными показателями останутся реальная ситуация на фронте, способность Украины наносить ущерб военному потенциалу противника, эффективность нашей системы безопасности, объемы военной помощи и готовность союзников поддерживать долгосрочное давление на агрессора.

И еще одно. Даже потенциальное прекращение боевых действий не будет означать автоматического прекращения российской подрывной деятельности. Агентурные операции, диверсии, кибератаки, информационное воздействие и экономическое давление останутся инструментами борьбы против Украины независимо от формата возможных договоренностей.

Поэтому настоящая безопасность Украины будет определяться не только условиями завершения активной фазы войны, но прежде всего способностью государства защитить себя от следующей агрессии.

Мир без надежных гарантий безопасности – это не завершение противостояния. Это лишь риск его повторения в будущем.

Именно об этом сегодня необходимо помнить.