Российская атака на Киевскую область: 7 пострадавших, пожар на предприятии локализован

Фото: ГСЧС

В Бучанском районе Киевской области продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшем в результате российской атаки. Спасатели локализовали возгорание

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

За минувшие сутки в результате российской атаки в Киевской области повреждены 15 домовладений. Травмы получили семь человек.

Спасатели продолжают работу по ликвидации пожара на промышленном предприятии в Бучанском районе.

В то же время, как сообщили в КОВА, в Киевской области в результате атак российской армии за последние сутки пострадали четыре человека, повреждены 37 объектов.

"Враг продолжает атаковать Киевщину ударными дронами. Под ударом гражданские объекты, жилье людей и энергетическая инфраструктура. За последние сутки в области пострадали четыре человека. Всего зафиксировано повреждение 37 объектов", - говорится в сообщении.

В Бучанском районе повреждены 11 объектов: четыре частных дома, два складских помещения, заведение торговли, территория предприятия и объекты инфраструктуры. Пострадал человек.

В Обуховском районе повреждены 18 объектов: 12 частных домов, многоквартирный дом, легковой автомобиль, производственное помещение и объекты инфраструктуры. Пострадали два человека.

В Бориспольском районе повреждены пять объектов: частный дом, частная солнечная электростанция, два легковых автомобиля и объект инфраструктуры. Пострадал человек.

В Вышгородском районе поврежден легковой автомобиль.

В Белоцерковском районе поврежден частный дом.

Напомним, днем 10 октября в Оболонском районе Киева во время российской атаки обломки ракеты упали во дворе жилого дома, а также произошло попадание в здание ресторана. Было известно о четырех пострадавших.