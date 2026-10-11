В Ровенской области скончался 13-летний мальчик, раненный во время российской атаки

Фото: Григорий Таргонский

На Ровенщинатаки и умер 13-летний Максим, который получил ранения в результате российской 9 октября. Почти сутки врачи боролись за жизнь ребенка, однако спасти его не удалось

Об этом сообщил Рокитновский поселковый председатель Григорий Таргонский, передает RegioNews .

"Почти сутки врачи боролись за жизнь 13-летнего мальчика. Все это время люди молились, надеясь на чудо, веря, что ребенка удастся спасти", - говорится в сообщении Григория Таргонского.

Несмотря на усилия медиков, мальчик скончался. Похороны Максима пройдут 11 октября в селе Буда.

Григорий Таргонский выразил соболезнования родным и близким погибшего ребенка.

После атаки российского беспилотника типа "шахед" за медицинской помощью обратились восемь человек. Большинство из них получили осколочные ранения. 12-летнюю Кристину доставили в Ровно, а при жизни 13-летнего Максима боролись врачи.

По предварительным подсчетам, в результате атаки повреждено около 20 частных домохозяйств, а также объекты торговли и ресторанного хозяйства. Три жилых дома получили значительные разрушения — в них повреждены кровли, окна и двери.

Напомним, что ночью и утром 11 октября российские войска атаковали четыре района Днепропетровщины . В Днепре пострадали четыре человека, в том числе двое детей. В Никопольщине ранен спасатель, в Синельниковском районе — мужчина.