17:15  17 ноября
Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа" Андрийовича
16:51  17 ноября
Умер народный артист Украины Роман Виктюк
17:58  17 ноября
Оккупанты на Донбассе обстреляли наших бойцов вблизи Новотроицкого, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2020, 18:11 5

На Харьковщине уличили в систематическом взяточничестве налоговика

17 ноября 2020, 18:11 5
Читайте також українською мовою
Злоумышленнику предъявлено подозрение по ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины
Злоумышленнику предъявлено подозрение по ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Начальника одного из отделов управления Государственной фискальной службы в Харьковской области разоблачили во взяточничестве. Он систематически требовал от предпринимателей деньги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Установлено, что чиновник требовал от местного предпринимателя 100 тысяч гривен ежемесячно за не реагирование и непривлечение к уголовной ответственности за сделки с подакцизной продукцией.

В рамках уголовного дела задокументировано два случая получение должностным лицом взятки на общую сумму 170 тысяч гривен с одного предпринимателя. Известно, что в своей деятельности налоговик привлек своего знакомого в качестве посредника.

Злоумышленнику предъявлено подозрение по ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах или лицом, которое занимает ответственное положение).

Напомним, на прошлой неделе чиновника Минобороны поймали на взятке в 400 тысяч гривен.

Украина взятка криминал СБУ Чиновник
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Мелитополе: кто будет руководить городом вместо новоизбранного мэра Федорова
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Все публикации »
Виктор Балога
Игорь Попов
Виктор Таран
Все блоги »