На Харьковщине уличили в систематическом взяточничестве налоговика

Злоумышленнику предъявлено подозрение по ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины

Злоумышленнику предъявлено подозрение по ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины

Фото: СБУ

Начальника одного из отделов управления Государственной фискальной службы в Харьковской области разоблачили во взяточничестве. Он систематически требовал от предпринимателей деньги.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Установлено, что чиновник требовал от местного предпринимателя 100 тысяч гривен ежемесячно за не реагирование и непривлечение к уголовной ответственности за сделки с подакцизной продукцией.

В рамках уголовного дела задокументировано два случая получение должностным лицом взятки на общую сумму 170 тысяч гривен с одного предпринимателя. Известно, что в своей деятельности налоговик привлек своего знакомого в качестве посредника.

Злоумышленнику предъявлено подозрение по ч.3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупных размерах или лицом, которое занимает ответственное положение).

Напомним, на прошлой неделе чиновника Минобороны поймали на взятке в 400 тысяч гривен.