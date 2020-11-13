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13 ноября 2020, 16:14 12

Стали известны небоевые потери в зоне ООС за семь месяцев

13 ноября 2020, 16:14 12
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703 военнослужащих получили ранения или телесные повреждения
703 военнослужащих получили ранения или телесные повреждения
Фото: flickr
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В период с марта по октябрь в зоне проведения операции Объединенных сил в результате инцидентов, не связанных с боевыми действиями, погибли 44 украинских военных.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает RegioNews.

По ее словам, в результате боев на Донбассе в этот период погиб 21 военнослужащий, 199 получили ранения.

Всего за семь месяцев небоевые потери украинских военных составили 703 человека.

Из-за таких потерь в специализированной прокуратуре Объединенных сил создан отдел ... по расследованию причин смертей военнослужащих в небоевой обстановке", - рассказала генпрокурор.

Также Венедиктова сообщила, что всего военная прокуратура за семь месяцев расследовала 277 уголовных дел по фактам смертей военнослужащих в небоевых ситуациях.

В 39 случаях подтвержден факт самоубийства. 16 обвинительных актов направлены в суд.

Напомним, боевики незаконно удерживают 251 человека на Донбассе, - СБУ.

Офис генпрокурора ООС война военные АТО Ирина Венедиктова
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