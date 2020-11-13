Боевики на Донбассе пять раз нарушили "тишину": стреляли из гранатометов

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 12 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, неподалеку населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем.

В районе Водяного враг дважды в течение суток открывал огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

Огневые провокации противника не представляли угрозы для украинских воинов, поэтому оружие в ответ они не применяли.

С начала текущих суток, 13 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили 1 раз в районе ответственности оперативно-тактического группировки ”Восток” неподалеку от населенного пункта Каменка. На этом участке враг применил миномет калибра 82 миллиметра.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, сутками ранее в зоне ООС обстрелов со стороны противника не зафиксировано.