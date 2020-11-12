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12 ноября 2020, 11:14 11

Сейчас нет оснований для отставки Венедиктовой - представитель президента

12 ноября 2020, 11:14 11
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Вениславский признал, что дружит с генпрокурором, но общается с ней сейчас не так часто, как раньше
Вениславский признал, что дружит с генпрокурором, но общается с ней сейчас не так часто, как раньше
Фото: из открытых источников
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Представитель президента в КСУ Федор Вениславский утверждает, что пока нет оснований для того, чтобы генпрокурора Ирину Венедиктову отправили в отставку.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Сейчас оснований для отставки генерального прокурора точно нет. Если они появятся, опять же, будем оценивать. Если будут конкретные претензии к генеральному прокурору (которые были, к большому сожалению, к предыдущему генеральному прокурору, за отставку которого я проголосовал), если, несмотря на дружеские отношения, я буду видеть, что генеральный прокурор не выполнил или допустил какие-то системные нарушения, которые привели к негативным последствиям, то уже буду определяться и, думаю, что буду голосовать за отставку", - подчеркнул он.

Как утверждает Вениславский сейчас "результатов деятельности ОГПУ очень много", потому что "очень много разнообразных преступлений расследуется ОГПУ, выдвигаются обвинения".

Мы ожидаем, что до конца этого года будут более такие уже интересные результаты деятельности Офиса генерального прокурора", – отметил Вениславский.

Он также признал, что дружит с Венедиктовой, но, по его словам, общается с ней сейчас не так часто, как раньше.

Она мне постоянно присылает информацию о результатах деятельности Офиса генерального прокурора. Раньше общались чаще. Сейчас на совещаниях пересекаемся, как правило", – рассказал он.

Напомним, ранее Вениславский сообщил, что текст скандального решения Конституционного суда о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства оказался в Офисе президента вечером 27 октября - до его официальной публикации на сайте.

суд Офис генпрокурора прокуратура Ирина Венедиктова советник
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