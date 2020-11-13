В Раде назвали условие введения в стране полного локдауна

Условием для жесткого карантина будет введение протокола медицинской сортировки

Условием для жесткого карантина будет введение протокола медицинской сортировки

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Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий не исключает введения общенационального жесткого карантина (локдауна) в стране, если ситуация с коронавирусом дойдет до введения протокола медицинской сортировки - это когда врачи будут выбирать, кого спасать, а кого нет.

Как передает RegioNews, об этом он рассказал в эфире "Право на власть".

Полный локдаун возможен, когда, не дай Бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения. И это автоматом локдаун страны. Когда врач должен будет выбирать, кого спасать, а кого - нет - это катастрофа для всей страны", - отметил Радуцкий.

По его словам, введение локдауна весной помогло медицинской системе избежать пиковой нагрузки, но еще одного локдауна украинская экономика не выдержит.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.