Кабмин обещает поддержать бизнес во время карантина выходного дня
Кабинет министров Украины предусматривает ряд программ поддержки для украинских предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня.
Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
По его словам, 11 ноября на заседании правительства будут рассмотрены изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня.
Отмечается, что для поддержки бизнеса Кабмин готов возобновить и расширить такие программы поддержки:
- компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест;
- выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года;
- совместно с Торгово-промышленной палатой прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.
Шмыгаль убеждает, что правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрал такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы.
Ранее стало известно, что Шмыгаль заявил, что ведение карантина выходного дня позволит Украине избежать стремительного роста заболеваемости COVID-19 и зафиксировать ситуацию на текущем уровне.