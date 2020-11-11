Кабмин обещает поддержать бизнес во время карантина выходного дня

Такой карантин позволит не допустить перегрузки медицинской системы

Такой карантин позволит не допустить перегрузки медицинской системы

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины предусматривает ряд программ поддержки для украинских предпринимателей во время усиленного карантина выходного дня.

Как передает RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, 11 ноября на заседании правительства будут рассмотрены изменения в постановление №641, которые предусматривают усиленный карантин выходного дня.

Отмечается, что для поддержки бизнеса Кабмин готов возобновить и расширить такие программы поддержки:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тысяч рабочих мест;

выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавших весной этого года;

совместно с Торгово-промышленной палатой прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

Шмыгаль убеждает, что правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрал такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы.

Ранее стало известно, что Шмыгаль заявил, что ведение карантина выходного дня позволит Украине избежать стремительного роста заболеваемости COVID-19 и зафиксировать ситуацию на текущем уровне.