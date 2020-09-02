Взятка $6 миллионов: еще один подозреваемый вышел под залог

Под залог вышли все задержанные по этому делу

Под залог вышли все задержанные по этому делу

Отстраненный от должности первый заместитель председателя Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн.

Об этом в Facebook сообщает "Автомайдан", передает RegioNews.

Он должен выйти из СИЗО. Но с определенными условиями: не оставлять Киев без разрешения, носить электронный браслет, но без сдачи загранпаспортов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом все задержанные по делу рекордной взятки в 6 миллионов долларов вышли из СИЗО, всего за них внесли 202 млн грн залога.

В частности, 120 млн внесли за экс-главу организационного департамента ГФС Елену Мазурову, 40 млн - за бывшего менеджера Burisma Андрея Кичу, и 42 миллиона за Николая Ильяшенко.

Для Ильяшенко сначала суд просил 84 млн грн, однако впоследствии вдвое уменьшил сумму залога.

Напомним, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро.

15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн. Как стало известно, речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.

Также НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Николаю Злочевскому, которого следствие считает организатором преступления. 17 августа расследование дела о $6 млн взятки Холодницькому продлили до ноября.