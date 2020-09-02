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02 сентября 2020, 13:15 8

Взятка $6 миллионов: еще один подозреваемый вышел под залог

02 сентября 2020, 13:15 8
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Под залог вышли все задержанные по этому делу
Под залог вышли все задержанные по этому делу
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Отстраненный от должности первый заместитель председателя Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко вышел из СИЗО под залог в 42 млн грн.

Об этом в Facebook сообщает "Автомайдан", передает RegioNews.

Он должен выйти из СИЗО. Но с определенными условиями: не оставлять Киев без разрешения, носить электронный браслет, но без сдачи загранпаспортов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом все задержанные по делу рекордной взятки в 6 миллионов долларов вышли из СИЗО, всего за них внесли 202 млн грн залога.

В частности, 120 млн внесли за экс-главу организационного департамента ГФС Елену Мазурову, 40 млн - за бывшего менеджера Burisma Андрея Кичу, и 42 миллиона за Николая Ильяшенко.

Для Ильяшенко сначала суд просил 84 млн грн, однако впоследствии вдвое уменьшил сумму залога.

Напомним, 12 июня первый заместитель начальника главного управления ГНС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича Николая Злочевского и экс-сотрудник ГФС пытались передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро.

15 июня все трое подозреваемых были взяты под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн. Как стало известно, речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.

Также НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру Николаю Злочевскому, которого следствие считает организатором преступления. 17 августа расследование дела о $6 млн взятки Холодницькому продлили до ноября.

взятка НАБУ САП Николай Злочевський залог СИЗО
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