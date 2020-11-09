На Донбассе от начала суток обстрелов со стороны боевиков не было - штаб

Обстановка в районе проведения операции остается стабильной

Обстановка в районе проведения операции остается стабильной

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки в зоне проведения ООС обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не было зафиксировано.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

По данным военных, украинские подразделения соблюдают режим прекращения огня и готовы дать врагу адекватный ответ.

В течение суток, 9 ноября, в полосах ответственности наших бригад выстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим прекращения огня вдоль линии разграничения сохраняется в полной мере", - говорится в сообщении.

Также в штабе добавили, что в течение суток саперы ГСЧС разминировали более гектара территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 8 найденных взрывоопасных предметов.

Напомним, сутки на Донбассе: боевики обстреляли украинских защитников из гранатомета.