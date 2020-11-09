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На Донбасі від початку доби обстрілів з боку бойовиків не було - штаб
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09 листопада 2020, 17:52 67

На Донбасі від початку доби обстрілів з боку бойовиків не було - штаб

09 листопада 2020, 17:52 67
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Ситуація в районі проведення операції залишається стабільною
Фото: із відкритих джерел
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Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не було зафіксовано.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

За даними військових, українські підрозділи дотримуються режиму припинення вогню і готові дати ворогу адекватну відповідь.

Упродовж поточної доби, 9 листопада, у смугах відповідальності наших бригад пострілів з боку противника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається повною мірою”, - йдеться в повідомленні.

Також в штабі додали, що упродовж доби сапери ДСНС розмінували понад один гектар території у прифронтовому районі та передали на знищення 8 знайдених вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, доба на Донбасі: бойовики обстріляли українських захисників з гранатомета.

Донбас ООС війна обстріл штаб АТО звіт
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