СБУ задержала всех боевиков диверсионной "группы Бергмана", которые взрывали мосты на Донбассе
Служба безопасности Украины задержала всех участников диверсионной группы "Бергмана", причастной к подрыву мостов на Донбассе.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает RegioNews/
Оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что летом 2014 года главари так называемой "Армии Юго-востока" создали ряд диверсионных групп. По заданию кураторов, ДРГ должны были похитить из промышленных предприятий Луганщины военные средства поражения и организовать схроны в тылу украинских военных для других диверсантов.
СБУ установила, что наиболее активной была террористическая группа, во главе с Валерием Бергманом под позывным "Немец". Она состояла из 8 человек - преимущественно местных жителей.
Координацию группы осуществлял главарь так называемого "донского казачества", который сейчас является "командиром 6-го Отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2 Армейского корпуса Народной милиции ЛНР". За три месяца в 2014 году группа "Немца" подорвали 5 мостов на Донбассе и заминировала еще четыре.
Оперативники установила всех участников террористической группировки.
Также в течение 2019-2020 годов оперативники спецслужбы задержали восемь активных участников группы "Бергмана". Последним украинскому правосудию передано диверсанта, который шесть лет скрывался в России, и был задержан после въезда в Украину. Лишь двое ликвидированых диверсантов избежали уголовной ответственности.
Напомним, в Харькове поймали мошенницу-рецидивистку, которую два года разыскивала полиция.