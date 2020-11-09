СБУ задержала всех боевиков диверсионной "группы Бергмана", которые взрывали мосты на Донбассе

Других злоумышленников ликвидировали

Других злоумышленников ликвидировали

Фото: СБУ

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает RegioNews/

Оперативники и следователи спецслужбы задокументировали, что летом 2014 года главари так называемой "Армии Юго-востока" создали ряд диверсионных групп. По заданию кураторов, ДРГ должны были похитить из промышленных предприятий Луганщины военные средства поражения и организовать схроны в тылу украинских военных для других диверсантов.

СБУ установила, что наиболее активной была террористическая группа, во главе с Валерием Бергманом под позывным "Немец". Она состояла из 8 человек - преимущественно местных жителей.

Координацию группы осуществлял главарь так называемого "донского казачества", который сейчас является "командиром 6-го Отдельного гвардейского мотострелкового казачьего полка им. Платова 2 Армейского корпуса Народной милиции ЛНР". За три месяца в 2014 году группа "Немца" подорвали 5 мостов на Донбассе и заминировала еще четыре.

Оперативники установила всех участников террористической группировки.

Также в течение 2019-2020 годов оперативники спецслужбы задержали восемь активных участников группы "Бергмана". Последним украинскому правосудию передано диверсанта, который шесть лет скрывался в России, и был задержан после въезда в Украину. Лишь двое ликвидированых диверсантов избежали уголовной ответственности.

Напомним, в Харькове поймали мошенницу-рецидивистку, которую два года разыскивала полиция.