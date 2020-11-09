Оккупанты оставят закрытыми все КПВВ, кроме "Еленовки"
В Донецкой области боевики продолжат блокировать пропуск людей на линии разграничения, несмотря на решение Украины с 10 ноября возобновить работу всех КПВВ на Донбассе.
Об этом говорится в сообщают сепаратистские СМИ, передает RegioNews.
Сообщается, что со стороны отдельных районов Донецкой области работать будет только КПВВ "Еленовка" (по понедельникам и пятницам) на дорожном коридоре с КПВВ "Новотроицкое". Таким образом, пропуск через КПВВ "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово" будет заблокирован.
Кроме того, в "ДНР" отмечают, что открытие Украиной пунктов пропуска в одностороннем порядке якобы приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации.
Оккупанты напомнили, что для выезда из ОРДО нужно иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории, а для въезда в ОРДО необходимо разрешение "межведомственного оперативного штаба".
Ранее сообщалось, что КПВВ в зоне ООС возобновят работу с 10 ноября.