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КПВВ в зоне ООС возобновят работу с 10 ноября
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09 ноября 2020, 13:49 367

Оккупанты оставят закрытыми все КПВВ, кроме "Еленовки"

09 ноября 2020, 13:49 367
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КПВВ "Еленовка" будет работать только по понедельникам и пятницам
КПВВ "Еленовка" будет работать только по понедельникам и пятницам
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В Донецкой области боевики продолжат блокировать пропуск людей на линии разграничения, несмотря на решение Украины с 10 ноября возобновить работу всех КПВВ на Донбассе.

Об этом говорится в сообщают сепаратистские СМИ, передает RegioNews.

Сообщается, что со стороны отдельных районов Донецкой области работать будет только КПВВ "Еленовка" (по понедельникам и пятницам) на дорожном коридоре с КПВВ "Новотроицкое". Таким образом, пропуск через КПВВ "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово" будет заблокирован.

Кроме того, в "ДНР" отмечают, что открытие Украиной пунктов пропуска в одностороннем порядке якобы приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации.

Оккупанты напомнили, что для выезда из ОРДО нужно иметь регистрацию (прописку) на подконтрольной Украине территории, а для въезда в ОРДО необходимо разрешение "межведомственного оперативного штаба".

Ранее сообщалось, что КПВВ в зоне ООС возобновят работу с 10 ноября.

ОРДЛО Донбасс боевики КПВВ оккупанты
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